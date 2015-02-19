بالصور: سياحة قي القرى الأوروبيّة

تعتبر أوروبا موطناً للعديد من القرى المعروفة بطبيعتها الخلابة، ما يسمح للزائر اكتشاف أزقتها والاطلاع على تاريخها.

"سيدتي نت" يعرض لقارئاته أجمل 10 قرى في القارة الأوروبية، في ما يأتي:

1-"بيبوري": تقع "بيبوري" على نهر "كولون" في انجلترا، وتبعد مسافة قصيرة بالسيارة من "عاصمة كوتسوولدز".

كانت "بيبوري" وصفت من قبل الفنّان والحرفي وليام موريس بأنها "أجمل قرية في انجلترا"، إذ تشتهر ببيوتها الحجرية ذات الأسطح الشديدة الانحدار والعائدة إلى القرن السابع عشر.

تجدر الإشارة إلى أنّه تم تصوير مشاهد من أشهر الأفلام الناجحة في هذه القرية، بما في ذلك "ستاردست" و"مذكرات بريدجيت جونز".

2- "هالستات": تسمّى "هالستات" بــ "لؤلؤة النمسا"، وتبدو القرية الأقدم، التي ما تزال مأهولة في أوروبا.

يعود تاريخ "هالستات" إلى عصور ما قبل التاريخ، إذ لطالما عرفت بإنتاجها للملح، الذي شكل مورداً للازدهار في المنطقة حتى منتصف القرن العشرين. تحوطها الجبال الشاهقة (داتشستين).

يُدعى زائر هذه القرية إلى القيام بنزهة على متن أحد القوارب، والتعرّف على كهوف الجليد بالقرب من الشلالات التي تتدفق عبر الحجر الجيري، فضلاً عن الجولة في متحف التراث الثقافي، وتناول وجبة الغداء وإطعام البجع في مقهى بجوار البحيرة.

3- "كولمار": تطغى الهندسة المعمارية الفرنسية - الألمانية على أبنية هذه القرية، التي تقع شمال شرق فرنسا، وتزخر بالعديد من المعالم المعمارية والمتاحف.

تتركز معظم مناطق الجذب في المدينة القديمة، إلى جانب العديد من المحلات التجارية المنوّعة.

4- "رين": قرية للصيادين والمركز الإداري لبلدية "موسكنس" في مقاطعة "نوردلاند" بالنروج، تبعد حوالي 300 متر إلى الجنوب الغربي من مدينة "ترومسو".

كانت "رين" مركزاً تجارياً منذ سنة 1743، لكن على الرغم من موقعها البعيد يزورها الآلاف سنوياً من أنحاء العالم كافة.

5- جزيرة "فوليجاندروس": تقع في اليونان، وتبلغ مساحتها حوالي 32 كيلومتراً مربعاً، تشمل المنحدرات الشاهقة وكهفاً كبيراً. بدوره، يعتبر "كاتيرغو" من بين الشواطئ البارزة في المنطقة.

الجدير بالذكر أنه لا يمكن الوصول إلى هذه الجزيرة، إلا بواسطة القوارب انطلاقاً من "كارافوستاسيس"، علماً أنّها تضم 3 قرى رئيسة مزدانة بالمباني البيضاء وهي: "كارافوستاسيس" و"هورا" و"آنو ميريا".

6- "تيلك": تقع هذه القرية في جنوب "مورافيا" في جمهورية التشيك. كانت تأسست في القرن الثالث عشر، وهي بمثابة مفترق الطرق التجارية المزدحمة بين بوهيميا ومورافيا والنمسا. بعد أن بنيت منازلها من الخشب، ساهم اندلاع حريق في أواخر القرن الرابع عشر إلى جعلها تتسم بالأبنية الحجرية.

7- "ألباراسين": تعتبر هذه القرية الاسبانية الأكثر جمالاً في أوروبا، وتبعد 28 كيلومتراً من محافظة "تيرويل". تحوطها التلال الجرداء، وتزينها الممرات المتعرجة والأبراج والقلاع الحجرية القديمة.

8- "كونغ": تقع على جانبي الحدود بين مقاطعتي "غالواي" ومايو" في إيرلندا، وتتكوّن من عدد من التيارات التي تحيط بها من جميع الجهات.

9- "غرويير": في سويسرا، يعود تاريخ هذه القرية، التي يحمل اسمها أحد أكثر صنوف الأجبان شهرة في العالم، إلى القرن السادس. تقع "غرويير" على منحدرات جبال الألب، إذ تشير آثارها إلى حقبة تاريخية مهمة في تاريخ أوروبا.

10- "بليد": تقع في جبال الألب في شمال غرب سلوفينيا، وتحديداً في داخل بحيرة "بليد"، التي تعد إحدى أشهر الوجهات السياحية في أوروبا، علماً أنه يبلغ طولها 2,120 متراً وعرضها 1,380 متراً. تفتقر هذه القرية للمباني، إلا أن الصرح الديني هو المبنى البارز فيها، بحيث يقع على تلة، ما يتطلب صعود 99 درجة لبلوغه.

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