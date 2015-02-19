أنقرة تحذر رئيس الوزراء الليبي بعد اتهامه لتركيا بالتأمر على بلاده

حذرت تركيا رئيس الحكومة الليبية التي يعترف بها المجتمع الدولي، حكومة عبدالله الثني، اليوم، من الإدلاء بتصريحات “معادية” وغير مسؤولة بعد أن اتهم أنقرة بالتدخل في بلاده الغارقة في الفوضى.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، “نتوقع من مسؤولي الحكومة الموقتة إعادة النظر في تصرفاتهم غير المسؤولة تجاه بلدنا، وتجنب الإدلاء بتصريحات معادية لا أساس لها”.

وأضافت الخارجية، أن تركيا ستكون مرغمة على اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال لم يتم الالتزام بذلك.

وقد صرح رئيس الحكومة عبدالله الثني لصحيفة الشرق الأوسط، أمس، أن تركيا تتدخل في الشؤون اللييبة الداخلية، وحذرها من أن حكومته قد تطرد الشركات التركية من لييبا.

وكانت تركيا حضت الشهر الماضي مواطنيها الذين لم يغادروا ليبيا على القيام بذلك، بسبب الأوضاع الأمنية، وتتفشي الميليشيات في ليبيا التي يحكمها مجلسان وحكومتان، الأولى قريبة من الميليشيات الإسلامية والثانية تعترف بها المجموعة الدولية، وتتنازعان السلطة.