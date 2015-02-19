محلب يزور الطفلة التى عُثر عليها بصندوق القمامة بشبرا …ويؤكد «حالة إنسانية هزت المجتمع»

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بزيارة مستشفى المقاولون العرب، للاطمئنان على حالة الطفلة التى تم العثور عليها فى صندوق قمامة بشبرا، وتناولت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى حالتها خلال الساعات الأخيرة، وذلك برفقته وزيرا الصحة والتضامن الاجتماعى، وأعضاء مؤسسة اسمعونا، ومسئولو جمعية الأورمان.

> وقال رئيس الوزراء: الحالة الإنسانية لهذه البنت البريئة هزت المجتمع كله، وقدم الشكر لجمعية الأورمان، التى تكفلت برعاية الطفلة منذ العثور عليها، وخصصت لها أما بديلة لرعايتها على مدى اليوم.

> وقال محلب: إن التلاحم بين الحكومة والمجتمع المدنى، ومساندة كل منهما للآخر سيحل مشكلات كثيرة، مشيرا إلى أنه يوجد لدينا فى مصر عشرات بل مئات الجمعيات الخيرية، الجادة، التى لها أثر إيجابى، والحكومة داعمة لهذه الجهود التى تسهم فى حل كثير من المشكلات، وتخفيف الآلام عن الكثيرين.

> وأكد وزيرا الصحة والتضامن الاجتماعى أن الطفلة ستلقى الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.