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محافظ الإسماعيلية:مهلة 15 يوما لإعادة النظر فى خرائط مدينة القنطرة غرب

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محافظ الإسماعيلية:مهلة 15 يوما لإعادة النظر فى خرائط مدينة القنطرة غرب محافظ الإسماعيلية:مهلة 15 يوما لإعادة النظر فى خرائط مدينة القنطرة غرب
شدد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على إعطاء مهلة لا تزيد عن 15 يوما لاعادة النظر فى مراجعة وتدقيق كافة البيانات والخرائط والصور الخاصة بمدينة القنطرة غرب، وتوثيقها استعدادا لاعتماد المخطط رسميا .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدة محافظ الاسماعيلية وبحضور المهندس أسامة عبد الحميد مجاهد رئيس المنطقة الثالثة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى والدكتورة دعاء الشريف مهندسة التخطيط بالهيئة، وبحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة وممثلى الجهات المعنية وذلك لمناقشة واستعراض المخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة غرب .

واستعرضت المهندسة دعاء الشريف مهندسة التخطيط بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى اثناء المؤتمر الملامح والمخططات الخاصة بالمخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة والذى تم اعداده من خلال منهج قائم على المشاركة المجتمعية وشركاء التنمية من والمجتمع المدنى والذى يهدف فى المقام الأول للعمل على استدامة التنمية وتحسين استخدام الموارد المتاحة وتصميم الحيز العمرانى واعتماده بعد تحديث وتدقيق كافة البيانات.

كما استعرضت دراسة الوضع الراهن لمختلف القطاعات الخدمية والمرافق وتحديد صياغة الرؤية المستقبلية للمدينة والعمل على جعل القنطرة غرب قطب اقتصادى جاذب لمراكز اقليم القناة نظرا لعبقرية واستراتيجة موقعها الجغرافى المتميز والعمل على رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل للشباب.
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مصر 365

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