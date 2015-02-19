محافظ الإسكندرية يطالب بسرعة إتمام أعمال تطوير الطريق الصحراوى

عقد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية اجتماعا بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، واللواء خالد محيى الدين رئيس حى العامرية، والمهندس ياسر حمودة من شركة المقاولون العرب، للوقوف على ما تم إنجازه بالطريق الصحراوى، وأهم المشاكل التى تواجه الأعمال به.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تقليص الوقت المتبقى للانتهاء من المشروع بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية على طول الطريق توضح للمواطنين مراحل المشروع والوقت الزمنى اللازم لكل مرحلة كما سيتم وضع لوحات إرشادية توضح عدد الكيلومترات والسرعات المقررة.