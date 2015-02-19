إصابة 16 مجند في حادث تصادم بشبرا الخيمة بسبب سوء الحالة الجوية

أصيب 16 مجند شرطة بإصابات طفيفة في حادث اصطدام سيارة شرطة بإحدى الأشجار بشبرا الخيمة بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وغادروها عقب تلقي العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق، فيما تم إعلان حالة الطوارئ في الوحدات المحلية ومرافق الخدمات بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة فانتقل على الفور العميد سامي غنيم رئيس مباحث المديرية وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة أنه حال سير سيارة لوري شرطة بها عدد من المجندين بالطريق الدائري – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وبسبب الطقس السيئ اصطدمت بإحدى الأشجار في جانبي الطريق بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق ونتج عن الحادث إصابة 16 مجندا بإصابات طفيفة بالجسد.

وعلى صعيد متصل، تعرضت مدن وقرى محافظة الشرقية، اليوم الخميس، لأمطار غزيرة صاحبتها موجة من الصقيع وتكاثر السحب وانعدمت فترات سطوع الشمس.

ونتج عن الأمطار تراكم المياه في الشوارع والميادين التي تحولت إلى برك ومستنقعات وتباطأت حركة مرور السيارات بشكل عام على مختلف الطرق وخلت الشوارع من المارة وضعفت الحركة التجارية كما ارتفعت نسب الغياب بين موظفي المؤسسات الحكومية وطلاب المدارس خاصة الابتدائية وانقطع التيار الكهربي عن عدد كبير من القرى.

ومن جانبه، قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إعلان حالة الطوارئ في الوحدات المحلية ومرافق الخدمات، لمواجهة أي أعطال مفاجئة وإصلاحها على الفور وتشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات من المواطنين وسرعة نجدتهم وتشكيل فرق عمل بالمدن والقرى لرفع مخلفات الأمطار من الشوارع .