أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة 16 مجند في حادث تصادم بشبرا الخيمة بسبب سوء الحالة الجوية

Google+ Print
إصابة 16 مجند في حادث تصادم بشبرا الخيمة بسبب سوء الحالة الجوية إصابة 16 مجند في حادث تصادم بشبرا الخيمة بسبب سوء الحالة الجوية

أصيب 16 مجند شرطة بإصابات طفيفة في حادث اصطدام سيارة شرطة بإحدى الأشجار بشبرا الخيمة بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وغادروها عقب تلقي العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق، فيما تم إعلان حالة الطوارئ في الوحدات المحلية ومرافق الخدمات بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة فانتقل على الفور العميد سامي غنيم رئيس مباحث المديرية وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة أنه حال سير سيارة لوري شرطة بها عدد من المجندين بالطريق الدائري – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وبسبب الطقس السيئ اصطدمت بإحدى الأشجار في جانبي الطريق بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق ونتج عن الحادث إصابة 16 مجندا بإصابات طفيفة بالجسد.

وعلى صعيد متصل، تعرضت مدن وقرى محافظة الشرقية، اليوم الخميس، لأمطار غزيرة صاحبتها موجة من الصقيع وتكاثر السحب وانعدمت فترات سطوع الشمس.

ونتج عن الأمطار تراكم المياه في الشوارع والميادين التي تحولت إلى برك ومستنقعات وتباطأت حركة مرور السيارات بشكل عام على مختلف الطرق وخلت الشوارع من المارة وضعفت الحركة التجارية كما ارتفعت نسب الغياب بين موظفي المؤسسات الحكومية وطلاب المدارس خاصة الابتدائية وانقطع التيار الكهربي عن عدد كبير من القرى.

ومن جانبه، قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إعلان حالة الطوارئ في الوحدات المحلية ومرافق الخدمات، لمواجهة أي أعطال مفاجئة وإصلاحها على الفور وتشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات من المواطنين وسرعة نجدتهم وتشكيل فرق عمل بالمدن والقرى لرفع مخلفات الأمطار من الشوارع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا