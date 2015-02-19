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كنيسة الأقباط في عمان تقيم عزاء لأقباط مصر الشهداء في ليبيا

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كنيسة الأقباط في عمان تقيم عزاء لأقباط مصر الشهداء في ليبيا كنيسة الأقباط في عمان تقيم عزاء لأقباط مصر الشهداء في ليبيا

 

جانب من اعتصام أهالى ضحايا «داعش» فى ليبيا- أرشيفية

قام خالد ثروت سفير جمهورية العربية في عمان وعدد من أعضاء السفارة بتقديم واجب العزاء لراعى كنيسة الأقباط الأرثوذكس فى عمان، أمس الأربعاء، في شهداء مصر الأقباط، وقد أقامت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في عمان مساء الأربعاء، صلاة جنائزية على أرواح الشهداء، شارك فيها سفيرة دولة لبنان فى عمان وعدد من المثقفين والفنانين بالإضافة إلى عدد من الكهنة و الرهبان و الراهبات من مختلف الكنائس الأردنية.

استقبل ثروت وفداً من اسرة الطيار الشهيد معاذ الكساسبة، الذي حضر إلى السفارة لتقديم واجب العزاء فى شهداء مصر الذين لقوا حتفهم على يد التنظيم الارهابى داعش. وقام كل من النائب البرلمانى حازم قشوع، الوزير السابق وزعيم حزب الرسالة الاردنى، والنائب “الخريشا” زعيم كتلة الإصلاح النيابية فى مجلس النواب الاردنى، نيابة عن كتلته، بالإضافة إلى لينا عرفات، المدير التنفيذى لمؤسسة القيادة للتميز- احد اكبر منظمات المجتمع المدنى فى الأردن- بزيارة السفارة وتقديم خالص العزاء فى أرواح الشهداء المصريين الذىن اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم ، والإعراب عن مساندتهم لمصر حكومة وشعباً فى حربها ضد الإرهاب. وأقيم يوم الثلاثاء الماضى 17 الجارى وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية فى عمان، دعا إليها ناشطين اجتماعيين عبر مواقع التواصل الالكترونية تحت شعار ” مصر.. قلوبنا معكم” وذلك للتنديد بإعدام 21 قبطيا مصريا فى ليبيا على يد تنظيم داعش الارهابى.

رفع المشاركون لافتات كتب عليها “الأردن ومصر .. معا لمحاربة الإرهاب” ، “إلى سلاح الجو المصري تسلم الأيادي” ، “لنكن كلنا للوطن” ، “مسلمين ومسيحيين كلنا أيد وحدة ضد الإرهاب”.

وقد شارك فى الوقفة عدد من نواب البرلمان الاردنى، وإعلاميين وأكاديميين أردنيين، بالإضافة إلى العديد من أبناء الجالية المصرية فى الأردن.

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