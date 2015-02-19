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قبيلة بنى هلال بأسوان تدفع بممثلها فى آخر أيام الترشح لانتخابات النواب

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قبيلة بنى هلال بأسوان تدفع بممثلها فى آخر أيام الترشح لانتخابات النواب قبيلة بنى هلال بأسوان تدفع بممثلها فى آخر أيام الترشح لانتخابات النواب
دفعت قبيلة بنى هلال بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، بممثلها فى انتخابات مجلس الشعب القادم 2015، فى آخر أيام تقديم طلبات المرشحين بمجمع محاكم أسوان.

واستقر أبناء بنى هلال بمحافظة أسوان على المرشح المهندس "أحمد سيد" رئيس لجنة المصالحة الفرعية لبنى هلال، الذى أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ترشحه جاء بعد عقد اجتماعات مغلقة لأفراد العائلة والاتفاق حول الالتفاف حول مرشح واحد يمثل قبيلة بنى هلال.

وأوضح المهندس أحمد سيد، أنه مرشح لأبناء أسوان كافة دون وجود للتعصب أو التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد.

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