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رفع 320 طن قمامة ومخلفات من حى العامرية بالإسكندرية

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رفع 320 طن قمامة ومخلفات من حى العامرية بالإسكندرية رفع 320 طن قمامة ومخلفات من حى العامرية بالإسكندرية
رفع حى العامرية فى الإسكندرية، برئاسة اللواء خالد محيى الدين، من خلال إدارة الرصد البيئى، القمامة، والمخلفات، بمناطق: خلف مستشفى العامرية، ومدرسة الحسن ابن الهيثم، وشارعى القسم، وأسماء، وعزبة العراوة، ومساكن البوسطة، وموقف الأتوبيس.

ووصلت الكميات التى تم رفعها لـ320 طنًا مخلفات، تم رفعها بواسطة اللوادر وسيارات القلاب بالحى، وأشار اللواء خالد محى الدين، رئيس الحى إلى أنه جارى استمرار ومتابعة ومداومة الحملات، دعما لمنظومة النظافة الجديدة ورفع شعار "حى العامرية خال من القمامة".

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