موجز أخبار مصر للساعة6.. السيسى: ضرباتنا بليبيا استهدفت بؤر الإرهاب فقط

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تغطية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوفد من رؤساء تحرير صحف دول حوض النيل، والذى جدد خلاله التأكيد على أن ضربات القوات الجوية المصرية، لمعاقل داعش داخل الأراضى الليبية كانت دقيقة للغاية، واستهدفت العناصر الإرهابية عما سواها.

وواصل "اليوم السابع" تغطيته لحركة عودة المصريين من ليبيا عبر منافذ السلوم، بالتزامن مع اضطراب الأوضاع على الحدود بعد أيام من الضربات الجوية المصرية ضد داعش، والتى جاءت فى أعقاب ذبح 21 مصريًا على يد عناصر التنظيم الإرهابى.

وتابع "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، توافد الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب، على مقار اللجنة العليا للانتخابات لتقديم أوراقهم، فى آخر أيام الترشح للانتخابات، والذى شهد تقدم عدد من الشخصيات العامة وقوائم الأحزاب، ومن بينهم "فى حب مصر"، وحزب النور، وغيرهم.

ورصد "اليوم السابع" تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية، من اضطرابات درجات الحرارة، حتى ظهر بعد غدٍ السبت، فضلاً عن وقوع عدة حوادث على الطرق السريعة بسبب هطول الأمطار بشكل مكثف فى القاهرة ومختلف المحافظات..

>وفيما يلى موجز أنباء السادسة:

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>خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف فى دول أفريقيا.. السيسى: دماء المصريين لا يمكن أن تذهب هباءً.. والضربة الجوية المصرية فى ليبيا استهدفت العناصر الإرهابية فقط.. وبناء الثقة مع حوض النيل يزداد يوما بعد الآخر

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البنتاجون: مصر لم تبلغنا مسبقا بالغارات الجوية على ليبيا

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وزير الخارجية أمام قمة مكافحة التطرف: واثقون من القضاء على "الإرهاب"

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لجان الانتخابات تستعد لإغلاق أبوابها بالمحافظات.. و184 مرشحًا تقدموا بأوراقهم فى الفيوم و84 بالسويس و397 فى البحيرة.. وشاهد فى قضية هروب مساجين وادى النطرون يتقدم بأوراقه فى المنوفية.. و36بجنوب سيناء

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العليا للانتخابات تناشد المرشحين تقديم الشهادات الطبية قبل السابعة مساء

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بالأسماء.. مرشحو قائمة "فى حب مصر" للانتخابات البرلمانية.. طاهر أبو زيد وأسامة هيكل وسيف اليزل أبرزهم.. ومارجريت عازر وسامية رفلة أبرز السيدات.. ومحمود بدر عن الشباب ونجوى خلف عن ذوى الإعاقة

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نرصد مرشحى الأحزاب المدنية على مقاعد الفردى بانتخابات البرلمان.. تحالف الوفد يدفع بـ230 مرشحًا.. الجبهة المصرية بـ380 والمصريين الأحرار بـ200 و"المؤتمر" بـ150 والمصرى الديمقراطى بـ80..ولا عزاء للتنسيق

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بالفيديو.. سما المصرى تقدم أوراق ترشحها للانتخابات.. "الإقبال تاريخى" والمُعجبون يلتفون حول الفنانة وسيدة تُقبّلها وتتمنى لها التوفيق.. وتلتقط صورًا مع موظفى مصلحة الأحوال المدنية قبل الانتقال للمحكمة

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شلل مرورى بشوارع القاهرة والجيزة بسبب سقوط الأمطار.. و6 سيارات لشفط تراكمات المياه بالعاصمة.. ومدير إدارة عمليات المرور: توخى الحذر أثناء قيادة المركبات تحسبًا للانزلاق

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وزارة الصحة تحذر من خروج المواطنين لسوء الأحوال الجوية إلا للضرورة

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بالفيديو والصور.. الطقس السيئ يضرب محافظات مصر.. 5 حوادث على الطريق الدائرى بسبب الشبورة.. وإغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية.. أمطار غزيرة على الغربية وشمال سيناء والوادى الجديد

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الشركة القابضة للمياه: أسطول سيارات لشفط الأمطار من الشوارع بالجمهورية

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تأجيل أعمال الصيانة أعلى كوبرى أكتوبر أسبوعًا لسوء الأحوال الجوية

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منشقون عن "داعش" يسربون رسائل خطية للتنظيم الإرهابى.. التسريبات تكشف أوامر القيادات بتنفيذ عمليات إرهابية.. وتطالب بإرسال سيارات مفخخة إلى مدن وبلدان بعينها.. وتثبت مسئوليتهم عن عملية "شارلى إبدو"

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تناقضات قطرية تثبت تورطها فى دعم الإرهاب.. الدوحة دعمت حملة الناتو لضرب ليبيا وتعترض على حملة مصر لحماية أمنها.. ومولت الجماعات الإرهابية فى سوريا بالمال والسلاح وتطالب التحالف الدولى بضربهم

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مساعد وزير الخارجية: لا صحة لاختطاف ١٠ مصريين فى ليبيا

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مدير أمن مطروح: 1770 مصريا إجمالى العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم

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"اليوم السابع" ينشر 4 شهادات لمصريين يعملون فى ليبيا: التهديدات تلاحقنا والإعلام ظلمنا.. الخارجية مش سامعانا و"فجر ليبيا" منعتنا من السفر وحاولنا الهرب ولم ننجح..والبعض منا مش هيرجع علشان مش لاقى ياكل

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رجال أعمال يعرضون 20 ألف فرصة عمل للعائدين من ليبيا

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وزير الخارجية لـ"اليوم السابع": قدمنا لمجلس الأمن ما يحمى المصالح المصرية والعربية.. لا نجاح لحل سياسى دون القضاء على الإرهاب.. وتحركاتنا هدفها إبراز مخاطر الأوضاع فى ليبيا

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وزير الخارجية الفرنسى: سنتعاقد مع شركات لمراقبة الإنترنت والاتصالات

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