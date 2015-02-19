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أوباما: "داعش" ليسوا مسلمين ولا يمثلون الإسلام

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أوباما: "داعش" ليسوا مسلمين ولا يمثلون الإسلام أوباما: "داعش" ليسوا مسلمين ولا يمثلون الإسلام
قال باراك أوباما، الرئيس الأمريكى، إن حل ظاهرة الإرهاب يتم من خلال انخراط الزعماء السياسيين والدينيين ومساعدة الأصوات المعتدلة الداعية للسلام، مشدداً على ضرورة محاربة الأيديولوجية التى تتبناها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى التى تقول إنهم مسلمون، وهذا اعتقاد خاطئ كونهم ليسوا مسلمين ولا يمثلون الإسلام.

وأضاف "أوباما" خلال كلمته بقمة مكافحة الإرهاب، أن "داعش" و"القاعدة" يروجون أن الولايات المتحدة والغرب فى حرب ضد الإسلام ويعملون على اضطهاد المسلمين وذكر قائلاً: "هم يروجون أننا سبب كل المظالم فى الشرق الأوسط، هذا الخطاب أصبح يعتمده الإرهابيون ويبررون به أفعالهم الإرهابية للدفاع عن المسلمين وهم يقتلون المسلمين فى المقام الأول".

واستطرد قائلاً: "هناك تاريخ معقد بين الشرق الأوسط والغرب، ولا يوجد أحد له حصانة وفوق الانتقاد، لكن القول إن الغرب ضد الحرب كذبة، وعلى الدول أن تقطع الطريق الذى يغذى الحقد والطائفية ولابد من مواجهة المظالم الاقتصادية على الشعوب إن كنا جادين فى مواجهة العنف والتشدد".

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