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بالفيديو.. رئيس الوزراء يزور طفلة عثر عليها بصندوق القمامة بشبرا

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بالفيديو.. رئيس الوزراء يزور طفلة عثر عليها بصندوق القمامة بشبرا بالفيديو.. رئيس الوزراء يزور طفلة عثر عليها بصندوق القمامة بشبرا
زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس مستشفى المقاولون العرب، للاطمئنان على حالة الطفلة التى تم العثور عليها فى صندوق قمامة بشبرا، وتناولت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى حالتها خلال الساعات الأخيرة، وذلك برفقته وزير الصحة الدكتور عادل العدوى، ووزيرة والتضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، وأعضاء مؤسسة اسمعونا، ومسئولو جمعية الأورمان.

وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء: الحالة الإنسانية لهذه البنت البريئة هزت المجتمع كله، وقدم الشكر لجمعية الأورمان، التى تكفلت برعاية الطفلة منذ العثور عليها، وخصصت لها أما بديلة لرعايتها على مدى اليوم.

وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء: إن التلاحم بين والمجتمع المدنى، ومساندة كل منهما للآخر سيحل مشكلات كثيرة، مشيرا إلى أنه يوجد لدينا فى عشرات بل مئات الجمعيات الخيرية، الجادة، التى لها أثر إيجابى، والحكومة داعمة لهذه الجهود التى تسهم فى حل كثير من المشكلات، وتخفيف الآلام عن الكثيرين.

وأكد وزير الصحة الدكتور عادل العدوى، ووزيرة والتضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى أن الطفلة ستلقى الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.

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