سوبر_افريقيا - تحليل الأهلي لقدرات نجم وفاق سطيف

عبد المالك زياية مهاجم وفاق سطيف يعد أبرز أسلحة الفريق الجزائري في مباراته أمام الأهلي يوم السبت في كأس السوبر الإفريقي، بحسب ما يؤمن به النادي الأحمر نفسه.

طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أوضح أن أحمد أيوب المدرب العام أعد تقريرًا، يؤكد فيه أن زياية هو أخطر لاعبي سطيف.

وسليمان أضاف في تصريحات تليفزيونية "عقد جاريدو جلسة مع الحراس الثلاثة إكرامي وأحمد عادل ومسعد عوض لدراسة نقاط قوة زياية".

وتابع "زياية بطيء نسبيًا، ولكنه يمتاز بضربات الرأس، واللعب بكلتا قدميه، إضافة بنيانه القوي في الالتحامات".

وأتم طارق سليمان "يتميز وفاق سطيف أيضًا بوجود لاعبين تحت رأس الحربة، يمتازان بالسرعة الهجومية".