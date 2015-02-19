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طارق يحيى للاعبيه: ' البهوات ' لا مكان لهم في الإسماعيلي

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طارق يحيى للاعبيه: ' البهوات ' لا مكان لهم في الإسماعيلي طارق يحيى للاعبيه: ' البهوات ' لا مكان لهم في الإسماعيلي

وجه طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي انذارا شديد اللهجة للاعبي فريقه بعد أن رأى البعض منهم بعيد عن التركيز في التدريبات.

وقال يحيى إن اللاعبين الذين يتهاونون في حق الفريق لن يكون لهم مكانا في قلعة الدراويش.

وأفصح "البهوات لا مكان لهم هنا".

وتابع "لن أذكر أسماء.. لكن إن استمر هؤلاء على نفس الأداء لن يكون لهم مكانا في الفريق وسوف يجلس فى بيته حيث لا مجال للمجاملات".

وأتم طارق يحيى أن هناك مجموعة من اللاعبين الصغار يمتلكون روحا عالية وسوف يكون دورهم هاما في الفترة المقبلة.

وكان الإسماعيلي قد فاز على فريق أبو صوير برباعية نظيفة وديا، وهي المباراة الثالثة تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني الجديد للدراويش.

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