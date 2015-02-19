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تأجيل تحقيق الزمالك مع عمر جابر بسبب التأخير

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تأجيل تحقيق الزمالك مع عمر جابر بسبب التأخير تأجيل تحقيق الزمالك مع عمر جابر بسبب التأخير

تأخر عمر جابر في الوصول إلى مقر الزمالك للمثول للتحقيق الذي كان مقررا له اليوم الخميس داخل القلعة البيضاء.

أبلغ جابر الإدارة بأنه يحتاج لتغيير الموعد إلى الثانية ظهرا بعدما تعذر عليه الوصول إلى النادي في موعده الساعة 12 ظهرا.

وافقت الإدارة، لكن أحد المكلفين بالتحقيق معه لم يناسبه الموعد، وتم إثبات حالة أن اللاعب وصل النادي في موعده، وأن التحقيق فقط سيتم تأجيله.

وتم تأجيل التحقيق إلى يوم الاثنين المقبل.

وكان الزمالك قد قرر إحالة عمر جابر للتحقيق بسبب واقعة الدفاع الجوي.

جابر رفض خوض المباراة، لاعبو الزمالك شاركوا فيها حتى النهاية، مات 20 ضحية من جانب جماهير النادي قبل انطلاق اللقاء أمام إنبي..

كل تلك المعلومات وترتيب حدوثها ومن كان يعلم بها كلها من عدمه، أدى إلى صدام بين اللاعب ورفاقه في النادي وتراشق بالتصريحات عبر القنوات الفضائية.

لهذا قرر النادي إحالة جابر للتحقيق لمعرفة، هل كان يعرف بأن هناك حالات وفاة ولم يخطر زملائه، أم أخطرهم، أم لم يكن يعرف، ولو كان لا يعرف أن هناك وفيات لماذا لم يمتثل لتعليمات الجهاز الفني ولم يلعب المباراة، بالإضافة إلى سؤاله عن تصريحاته وتلميحه بأن هناك لاعبين كانوا يعلمون بالكارثة.

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