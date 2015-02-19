سوبر_افريقيا - ارتفاع درجة حرارة متعب

ارتفعت درجة حرارة عماد متعب مجددا أثناء رحلة الأهلي إلى الجزائر لخوض السوبر الإفريقي مساء السبت الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان متعب قد عجز عن استكمال مران الأهلي يوم الأربعاء بسبب شعوره بإرهاق كونه يعاني من الانفلوانزا.

وأكد الأهلي عبر موقعه الالكتروني أن متاعب اللاعب ظلت موجودة يوم الخميس، وأنه عانى بسبب ارتفاع درجة حرارته.

وتعامل الجهاز الطبي للأهلي مع متعب، بإعطاء اللاعب الدولي المخضرم بعض المضادات الحيوية ليحلق باللقاء.

متعب يقود هجوم الأهلي رفقة أحمد عبد الظاهر وبيتر إيبيمبوي في ظل استبعاد صلاح الدين سعيد لأسباب فنية، ومحمد ناجي "جدو" وعمرو جمال للإصابة.