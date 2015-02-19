سوبر_افريقيا - محمود طاهر: الإنجازات والتاريخ يدعمان الأهلي أمام ' البطل '

من الجزائر: أحمد الخولي - أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن إنجازات المارد الأحمر وتاريخه يدعمان الفريق قبل مواجهة وفاق سطيف في السوبر الإفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على وفاق سطيف الجزائري يوم السبت على ملعب 8 مايو في إطار السوبر الإفريقي.

وتحدث رئيس النادي الأهلي لـFilGoal.com عن المباراة قائلا: " الأكثر تركيزا هو المرشح للفوز".

وأضاف " الفريقان يمتلكان مميزات كبيرة، ستكون المواجهة صعبة للغاية".

الأهلي توج بطلا لكأس الكونفيدرالية بعد الفوز على سيوي سبورت، بينما فاز وفاق سطيف على فيتا كلوب ليتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طاهر أن العلاقات قوية بين مصر والجزائر وستستمر إذ" المباراة ستمر دون أي مشاكل".