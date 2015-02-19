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#سوبر_افريقيا - جمعة: الخبرات والحلول الفردية ستحسم اللقب

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#سوبر_افريقيا - جمعة: الخبرات والحلول الفردية ستحسم اللقب #سوبر_افريقيا - جمعة: الخبرات والحلول الفردية ستحسم اللقب

من الجزائر: أحمد الخولي - أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي على صعوبة مباراة وفاق سطيف في كأس السوبر الإفريقي التي تلعب السبت.

ويلتقي الفريقيان في ملعب الثامن من مايو بصفتهما بطل دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية.

وقال جمعة لـFilGoal.com يوم الخميس: "المباراة صعبة جدا، والمنافسة قوية للغاية .. ولكن الأهم ألا تخرج من إطار أنها مباراة كرة قدم".

وأضاف "سعداء بحفاوة الاستقبال .. وهناك وفود مصرية والجالية هنا تعاملنا أفضل معاملة، ونحترم الجزائر كثيرا وشهدائها".

وتابع "هدفنا الفوز داخل الملعب، وسيحسم المباراة الفريق الذي يمتلك الخبرات، والحلول الفردية.

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