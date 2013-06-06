"صحة أسوان": 40 قافلة طبية عالجت 48037 مريضاً خلال 5 أشهر

أكد الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه سيتم البدء فى تدريب وتشغيل تجريبى لعدد (10) منافذ صحية مختلفة ما بين وحدات صحية ومكاتب صحة ومستشفى إحالة بأسوان.

ولفت حجازى فى تصريحات صحفية، إلى أنه بالتوازى تم تنظيم عدد 40 قافلة طبية مجمعه بجميع أنحاء المحافظة، خلال الفترة من يناير الماضى، وحتى مايو 2013 تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 48037 مترددا، كما تم إصدار 958 قرار علاج أمراض مزمنة، و1256 قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين، وذلك إسهاماً من مديرية الصحية بأسوان لوصول الخدمة العلاجية المتميزة والكاملة لجميع المواطنين الأسوانيين فى مختلف أنحاء المحافظة والتيسير عليهم فى جميع الإجراءات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم أيضاً من خلال هذه القوافل اكتشاف 848 حالة إصابة بمرض ارتفاع بضغط الدم، و351 حالة إصابة بمرض ارتفاع نسبة السكر بالدم مما يساهم فى سرعة علاج تلك الحالات للاكتشاف المبكر لهم، موضحاً بأنه بالتنسيق مع وزارة الصحة تقرر البدء فى مشروع الضمان الاجتماعى لجميع المواطنين بجمهورية مصر العربية على أن تكون محافظة أسوان هى أول محافظة يتم العمل بهذا النظام بها، وذلك لجاهزية المنشآت الصحية بها، وكذا الفريق الصحى العامل بالمحافظة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين، حيث يهدف هذا المشروع إلى تقديم الخدمات الصحية لجميع مواطنى المحافظة بصورة متميزة وتوفير مظلة التأمين الصحى لجميع المواطنين.

وأضاف حجازى بأنه سيتم بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة تحديد الفئات غير القادرة على تسديد اشتراكات الضمان الصحى، وسيتم دفع تلك الاشتراكات عن طريق البنك الدولى على أن يبدأ هذا المشروع اعتباراً من يوليو القادم.

مشيراً إلى أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للمعهد الفنى الصحى ومدرسة التمريض بالمستشفى الجامعى لتفقد عملية سير الامتحانات للاطمئنان على الطلاب، كما تم المرور على عدد من المنشآت الصحية للاطمئنان على تقديمها للخدمة الطبية بشكل كامل وبجودة عالية للمواطن البسيط، حيث شملت وحدات صحة الأسرة بمناطق النفق وغرب أسوان وغرب سهيل بأسوان والمريناب بإدفو، بجانب مستشفى صدر إدفو، ومبنى شئون العاملين، التابع لمديرية الصحة بمدرسة التمريض بمستشفى أسوان الجامعى.