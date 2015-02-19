براءة 3 أوكرانيات من تهمة الدعارة لأن راغب المتعة المبلغ مرشد للشرطة

برأت محكمة جنح مدينة نصر اليوم برئاسة المستشار محمد البغدادى، 3 أوكرانيات من تهمة ممارسة الدعارة داخل شقة مع طالب مقابل 2500 جنيه فى الساعة واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن راغب المتعة "الطالب" مرشد للشرطة ولا يوجد حالة تلبس بينه والأوكرانيات، كما استندت إلى أن الطالب سبق شهادته فى وقائع مماثلة ولذا لم تطمئن المحكمة لشهادته.

كانت مباحث الآداب ألقت القبض على الأوكرانيات بناء على بلاغ من طالب دخل على موقع إباحى واستدرج إحداهن لممارسة الجنس معها مقابل 2500 جنيه فى الساعة واتفق معها على مقابلتها فى شقة قرب مول شهير بمدينة نصر، حيث انتقلت قوة إلى الشقة وضبط 3 أوكرانيات والطالب فى وضع شبه تلبس.