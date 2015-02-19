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محافظ الدقهلية يستقبل سفير كوالالمبور للاطمئنان على الطلبة الماليزيين بجامعة المنصورة

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محافظ الدقهلية يستقبل سفير كوالالمبور للاطمئنان على الطلبة الماليزيين بجامعة المنصورة محافظ الدقهلية يستقبل سفير كوالالمبور للاطمئنان على الطلبة الماليزيين بجامعة المنصورة

محافظ الدقهلية يستقبل سفير ماليزيا

استقبل محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، اليوم الخميس،  سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، السفير كو جعفر سعادة والوفد المرافق له.

تأتى زيارة السفير للمحافظة فى إطار زياراته للاطمئنان على حالة الطلبة الماليزيين الدارسين بجامعة المنصورة ومدى الرعاية المقدمة لهم من قبل كافة الأجهزة المعنية وكذا استعراض ومناقشة سبل التعاون لدعم العلاقات المصرية الماليزية في كافة المجالات خاصة في مجال الاستثمار وذلك في إطار دعم العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأكد المحافظ على توفير كافة أوجه الرعاية لجميع الطلبة الوافدين الدراسيين بجامعة المنصورة حيث يوجد أكثر من 1500 طالب وطالبة ماليزيين يدرسون بجامعة المنصورة.

وأعرب السفير الماليزي عن شكره للمحافظة وسعادته البالغة لزيارته للمنصورة المتميزة بالحركة النشطة ومظهرها الحضاري الجميل مشيراً لعمق العلاقات بين وماليزيا والتطلع لفتح أفاق عديدة للتعاون

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