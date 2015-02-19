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الهيئة الهندسية تطلب شركات تدبيش للعمل فى قناة السويس الجديدة

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الهيئة الهندسية تطلب شركات تدبيش للعمل فى قناة السويس الجديدة الهيئة الهندسية تطلب شركات تدبيش للعمل فى قناة السويس الجديدة
دعا اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شركات المقاولات المتخصصة فى تدبيش المجارى الملاحية، إلى المشاركة فى مشروع قناة السويس الجديدة.

وقال اللواء كامل الوزير: نحتاج إلى زيادة أعداد الشركات العاملة على تدبيش أجناب وسواتر قناة السويس الجديدة.

وأضاف: أدعو مقاولى التدبيش فى الجيزة وبنى سويف والمنيا، للمشاركة فى قناة السويس الجديدة.

وبدأت الهيئة الهندسية فى وضع السواتر الحديدية والإحجار على أجناب قناة السويس الجديدة بدءً من قناة الاتصال الثالثة بالقطاع الأوسط للمشروع.

وعقدت الهيئة الهندسية مؤتمرا صحفيا ظهر يوم الخميس لعرض نتائج تطورات الأعمال بمشروع قناة السويس الجديدة.

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مصر 365