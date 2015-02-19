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محافظ كفر الشيخ يمنع تداول المياه المعدنية فى الاجتماعات

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محافظ كفر الشيخ يمنع تداول المياه المعدنية فى الاجتماعات محافظ كفر الشيخ يمنع تداول المياه المعدنية فى الاجتماعات
أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه قرر منع تداول المياه المعدنية فى الاجتماعات والمؤتمرات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تأكد من خلال جولاته فى 6 محطات مياه الشرب بالمحافظة أن مياه الشرب بالمحافظة سليمة 100%، مؤكدا أنه لن يسمح بتواجد مياه معدنية فى الاجتماعات والمؤتمرات ولن يتناول إلا مياه بكفر الشيخ إلا من الصنابير.

وقال: أعتبر شخصيا شراء المياه المعدنية إهدارا للمال العام، وسأحاسب من يقدم لى مياها معدنية فى أى اجتماعات أو مؤتمرات.

وطالب محافظ كفر الشيخ كل أهالى المحافظة بالثقة فى جودة المياه وسلامتها، مضيفا أنه يقوم بزيارات مستمرة لمحطات مياه الشرب للاطمئنان على سلامة المياه.

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مصر 365