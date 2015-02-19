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74 مرشحًا علي المقاعد الفردية بانتخابات النواب في الأقصر

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74 مرشحًا علي المقاعد الفردية بانتخابات النواب في الأقصر 74 مرشحًا علي المقاعد الفردية بانتخابات النواب في الأقصر

مجلس النواب

بلغ إجمالي عدد المرشحين المحتملين الذين خضعوا للكشفي الطبي بمستشفي الأقصر الدولي حتي الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 130 مرشحًا.

وقال الدكتور محمد ضاحي، مدير مستشفي الأقصر الدولي، إن نتائج الكشوف الطبية لـ 92 مرشحا وصلت إلي المستشفي وتسلمها المرشحون الذين تقدموا بها للجنة العامة لانتخابات مجلس النواب.

من جانبه قال المستشار فواز إبراهيم، رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالأقصر، إن عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم علي المقاعد الفردية بدوائر المحافظة الخمس حتي الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس 5 مرشحون ليصل إجمالي من تقدموا بأوراقهم منذ اليوم الأول إلي 74 مرشحًا.

وأضاف إبراهيم أن اللجنة سوف تستمر في تلقي طلبات الترشح حتي السابعة مساءً بعدها سيتم غلق باب الترشح وإعلان الأسماء التي تم قبولها بعد وصول جميع التقارير الطبية للمرشحين.

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