الإجهاض المتكرر لدى السيدات فى ندوة بطب بنى سويف

نظمت كلية الطب البشرى، تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحليم، عميد الكلية، وبرعاية الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية عن أسباب ومدى انتشار الإجهاض المتكرر لدى سيدات محافظة بنى سويف، بحضور الدكتور خديجة أبو جبل، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بكلية الطب، والدكتورة أمانى حامد، مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية بكلية الطب، وهدى الفيومى، مدرس علم الحيوان بكلية العلوم.

أشارت الدكتورة خديجة أبو جبل، خلال الندوة، أن الإجهاض المتكرر هو الذى يحدث على الأقل ثلاث مرات متتالية وتلقائية، موضحة الأسباب المؤدية إليه المتمثلة فى العوامل الوراثية والبيئية والهرمونية والتشريحية، وأخرى ناتجة عن العدوى وزيادة تجلط الدم وأسباب مناعية، وتعتبر الأسباب الوراثية من أهم الأسباب المؤدية إلى الإجهاض المتكرر، نتيجة خلل فى التركيبة الوراثية فى الصبغات الوراثية (الكروموسومات)، الذى ينتقل من الأب والأم إلى الجنين، وكذلك نقص هرمون البروجوسترون المثبت للحمل، والذى يعمل على تحفيز الغدد الصغيرة الموجودة فى الرحم، ويساعد فى إفراز سائل يحافظ على الحيوانات المنوية ويغذى الجنين ويحفز نمو الأوعية الدموية داخل الرحم.. إلخ.

وأشارت د.هدى الفيومى، أن مرض القطط أحد الأسباب الأساسية التى تسبب الإجهاض، فهو يصيب كل الكائنات الحية من طيور وأغنام وتنتقل أيضا من اللحوم غير جيدة الطهى إلى السيدات التى تتغذى عليها، وهذا المرض يسبب كبر حجم الجمجمة وزيادة السائل الموجود حول المخ مما يسبب التخلف العقلى.

وتناولت الدكتورة أمانى حامد خلال الندوة أحد المسببات الهامة للإجهاض المتكرر، وهى الفيروسات مثل فيروس cmv وفيروس الحصبة الألمانية، الذى يسبب تشوهات الأجنة وينتشر بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأطفال فى الحضانات، وهذا الفيروس يصيب المشيمة فيصيب الجنين إما داخل الرحم أو أثناء الولادة.

وأوصى المشاركون فى الندوة على ضرورة حصول المرأة الحامل على راحة كاملة أثناء الحمل، كالنوم الكافى لمدة 8 ساعات على الأقل يوميا، وعمل تحاليل دورية للكشف عن وجود أجسام مضادة بالجسم وتحاليل الفيروس، لا ضرورة لعزل الأطفال المصابين بالفيروس فى المدارس أو الحضانات عن أمثالهم من الأطفال.