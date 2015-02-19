عبد الله الرويشد: "سأغني جديدي في فبراير الكويت"

ضمن مشاركته في مهرجان "فبراير الكويت"، كشف الفنان عبد الله الرويشد لـ"سيدتي نت" عن استعداداته للمهرجان، الذي سيُقام خلال الفترة الممتدّة من 13 إلى 27 آذار/مارس.

وقال الرويشد: "أرحّب بزملائي النجوم المشاركين في الحفلات والذين سيقدّمون أغانيهم الجديدة. وبلا شك سأكون معهم أول بأول، أنا والأخ سالم الهندي، وسأحرص على التواجد معهم وتوفير كل ما يريدون حتى يطلوا بأبهى صورة لجمهورهم الكويتي المتعطش لرؤيتهم".

وعن طريقة اختيار أسماء الفنانين قال الرويشد: "كلّ اسم مشارك، سواء معنا أو مع مهرجان "هلا فبراير" بلا شك تم اختياره بعناية مقارنة بجمهوره في الكويت. ونحن من خلال تعاوننا مع روتانا اخترنا الأسماء بعناية إرضاءً للجمهور الكويتي الذوّيق"، وأضاف: "الجمهور الكويتي "ّذوّيق وسمّيع" ويحرص على حضور حفلات نجومه المفضّلين دون ملل".

وعن موعد إصدار ألبومه الجديد الذي تأخّر كثيراً، قال الرويشد: "لازلت في طور التجهيز وتركيب الأغاني ووضع اللمسات الأخيرة بعد تأجيل موعد طرحه قليلاً، بعد أن استغرق كل من الملحنين خالد الشيخ ومشعل العروج وقتهما في إنجاز الأغاني التي هي من تلحينهما"، مؤكداً أنه حتى هذه اللحظة لن يقوم بتلحين أيّ أغنية من أغاني الألبوم".

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