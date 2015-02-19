بالصور: شبيهة إيرينا شايك.. لبنانيّة

يبدو أنّ الشبه الكبير بين الفتيات ونجوم العالم، لم يعد مجرد صدفة نادرة. فبعد ظهور شبيهة Angelina Jolie، وشبيهة Rihanna وشبيهة Kim Kardashian، ظهرت اليوم شبيهة العارضة الروسيّة Irina Shayk.

فقد ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي، في الآونة الأخيرة، بصور الشابة اللبنانية جاين قنصل، التي رأى الكثيرون أنّ شبهاً كبيراً يجمعها بحبيبة Chirstiano Ronaldo السابقة.

وقنصل عارضة أزياء لبنانيّة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان، وبعدها صوّرت العديد من الإعلانات، خلال فترة دراستها الإخراج والتمثيل، كما أصدرت مؤخّراً كليب لأغنيتها الأولى love u من إخراجها.