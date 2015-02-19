أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: شبيهة إيرينا شايك.. لبنانيّة

Google+ Print

الخميس 19-02-2015 14:39

يبدو أنّ الشبه الكبير بين الفتيات ونجوم العالم، لم يعد مجرد صدفة نادرة. فبعد ظهور شبيهة Angelina Jolie، وشبيهة Rihanna وشبيهة Kim Kardashian، ظهرت اليوم شبيهة العارضة الروسيّة Irina Shayk.

فقد ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي، في الآونة الأخيرة، بصور الشابة اللبنانية جاين قنصل، التي رأى الكثيرون أنّ شبهاً كبيراً يجمعها بحبيبة Chirstiano Ronaldo السابقة.

وقنصل عارضة أزياء لبنانيّة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان، وبعدها صوّرت العديد من الإعلانات، خلال فترة دراستها الإخراج والتمثيل، كما أصدرت مؤخّراً كليب لأغنيتها الأولى love u من إخراجها.

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي