رغم سداد ديونه طليق سميرة سعيد لا يزال في السجن

قامت زوجة الموسيقار هاني مهنا رئيس اتحاد النقابات الفنية وهي فرنسية الأصل، برهن فيلتها الخاصة لسداد ديون زوجها وإخراجه من السجن، بعدما حكم عليه بالحبس خمس سنوات، في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام، في الدعوى المقامة ضده من بنك الإسكندرية.

ولأن سعر رهن الفيلا وحده لم يكفي لسداد المديونية، فقد جمع بعض المال من اتحاد النقابات الفنية وبعض الفنانين المتبرعين، ليكتمل المبلغ الذي تم سداده، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بالقضية حيث لم يتم الإفراج عن هاني حتى الآن دون معرفة أي تفاصيل حول السبب.

يذكر أن هاني مهنا سبق وتزوج من المطربة المغربية سميرة سعيد.