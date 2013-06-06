3 طرق للتخلص من العادة السرية عند المرأة

تؤثر إدمان العادة السرية سلبا على المرأة، فهى تسبب لها احتقانا فى الحوض بالإضافة إلى ألم شديد أثناء الدورة الشهرية مع غزارة شديدة فى كمية الدم ويسبب إدمان العادة السرية إلى شذوذ المرأة عن الطبيعى وأيضا عدم استمتاعها بحياتها الزوجية.

ويقول الدكتور جورج سلامة استشارى أمراض النساء والتوليد، إن إدمان العادة السرية عند المرأة تسبب لها الكثير من المشاكل، ومنها التأثير المباشر على صحتها، وتعود ممارسة العادة السرية، إلى عدة عوامل ومنها البيئة المحيطة والاحتياج الجنسى خاصة إذا كانت المرأة متقدمة فى السن، ولم تتزوج بعد.

بالإضافة إلى الفراغ حيث يعتبر من أهم الأسباب التى تؤدى إلى إدمان العادة السرية لذلك ننصح دائما بإشغال الوقت بعدة طرق، سواء القراءة أو العمل وتعتبر هذه هى أول طرق التخلص من العادة السرية.

وهناك 3 طرق للتخلص من تلك العادة وهى:

> أولا:- اجتناب أى مؤثر جنسى غير طبيعى.

> أى الابتعاد عن أى شىء يثير الغريزة مثل الأفلام الخليعة، ومطالعة القصص الغرامية، وخاصة الجنسية.

ثانيا:- تهيئة برنامج لملء وقت الفراغ لأن الفراغ هو أساس الانحراف، فيجب على المصابين ملء ذلك الفراغ ببرنامج يستفاد منه كالرياضة والتنزه وقراءة الكتب المفيدة، أو أى برنامج يرينه جميلا من وجهة نظرهن ومفيدا ونافعا لقطع مرحلة كبيرة فى ترك هذه العادة .

ثالثا:- لأجل ترك عادة سيئة يجب التعود على عادة حسنة، ووضعها خلفاً للعادة السيئة أى أن يعتاد المريض على عادات جديدة مثل القراءة أو الكتابة أو زيارة الأهل والأصدقاء فى نفس المكان وفى وقت العادة السابقة التى اعتاد عليها.