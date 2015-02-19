جورج كلوني يعبّر عن إعجابه لغير زوجته

يبدو أنّه على أمل علم الدين أن تكون متفهّمة، وتبتعد عن غيرة النساء العاديّة، لأنّ النجم العالمي George Clooney لا يمكنه أن لا يعبّر دائماً عن إعجابه بالموهب!

فقد عبّر النجم البالغ من العمر 53 عاماً، عن إعجابه بالممثلة الأميركيّة Anna Kendrick.

وقال Clooney :"كلّ ما في Anna يُحبّ ، إنّها موهوبة بقوّة ، وسيكون من الممتع أن أكون حولها ، ستكون موجودة لوقت طويل".

وبدورها قالت النجمة، البالغة من العمر 29 عاماً، إنّها سعيدة جدّاً بما وصلت إليه حتى الآن في حياتها، وإنّها تتمنّى دائماً أن تحصل على أدوار، بناءً على موهبتها في التمثيل وليس بناءً على جمالها، حتى أنّها لا تفضّل أن تلعب دور المرأة الجميلة أبداً...

يذكر أنّ المغنيّة والممثلة الأمريكيّة Anna Kendrick كانت كتبت تغريدة على حسابها الشخصي في "تويتر"، مفادها أنّ اللجنة المنظّمة لحفل توزيع جوائز الأوسكار اختارتها للمشاركة فى أحد العروض التي ستقام أثناء ذلك الحفل المنتظر في 22 فبراير.

فيديو من الذاكرة: جورج كلوني من 1985 إلى 2012