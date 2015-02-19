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للرجال بعد الأربعين: انتبه أمراض البروستاتا فى انتظارك

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للرجال بعد الأربعين: انتبه أمراض البروستاتا فى انتظارك للرجال بعد الأربعين: انتبه أمراض البروستاتا فى انتظارك
بعد الأربعين تزيد فرص التعرض للعديد من الأمراض، خاصة تلك التى تصيب الجانب الجنسى والتناسلى للرجل والمرأة على حد سواء، فكما تتعرض المرأة لتغيرات هرمونية نتيجة بداية مرحلة انقطاع الطمث، الرجال أيضًا يتعرضوا للعديد من التغيرات الهرمونية، نتيجة لتغير أداء غدة البروستاتا والمسئولة عن إفراز هرمونات الذكورة لديهم.

أسباب أمراض البروستاتا
>البروستاتا هى غدة تقع أسفل البطن بالقرب من فتحة الشرج لدى الرجال، وهى الغدة المسئولة عن إفراز الهرمون الذكر.. هذا تبعًا لما يوضحه أستاذ العقم الدكتور حامد عبد الله، مضيفًا أنه مع مرور الوقت تتعرض تلك الغدة إلى زيادة حجمها تدريجيًا، وبالتالى تزيد فرص أصابتها بالأورام الحميدة فى بداية الأربعينات، وقد يتطور الأمر إلى تضخمات وأورام خبيثة عند سن السبعين، وبالطبع تلعب العوامل الوراثية دورًا أساسيًا فى الإصابة بأمراض البروستاتا.

علاج أمراض البروستاتا
>استئصال الورم الحميد أو استئصال البروستاتا فى حالة الأورام الخبيثة، هما الطرق العلاجية المتبعة فى علاج أورام البروستاتا كما يوضح د. حامد.

وبالطبع فالوقاية هى أفضل الطرق لتجنب تطور أورام البروستاتا من الحميدة إلى الخبيثة، حيث ينصح جميع الرجال خاصة من لديهم حالات وراثية لتلك الأمراض، أن يخضعوا للكشف الدورى عن أورام البروستاتا مرة كل ثلاثة سنوات بعد بلوغ الأربعين.

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