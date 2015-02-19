أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحوامل.. تجنبى تناول الإسبرين فى الشهور الأخيرة من الحمل

Google+ Print
للحوامل.. تجنبى تناول الإسبرين فى الشهور الأخيرة من الحمل للحوامل.. تجنبى تناول الإسبرين فى الشهور الأخيرة من الحمل
أرسلت قارئة تسأل: "أنا حامل فهل تناول أقراص الإسبرين أثناء الحمل ضار أم لا؟".

فوائد تناول أقراص الإسبرين للحامل

قال الدكتور علاء الشناوى استشارى أمراض النساء والتوليد، إنه لا يوجد مانع لتناول المرأة الحامل أقراص الأسبرين، بشرط أن يتم تناولها تحت إشراف طبى، وأن يكون الطبيب المتابع لحالتها الصحية قام بوصفه.

ويستكمل د. علاء، أن تناول الحامل أقراص الإسبرين خاصة النوع الخاص بالأطفال، من الأشياء المفيدة للحامل فى تنشيط الدورة الدموية بجسمها، وبالتالى ينعكس ذلك على الجنين.

وأضاف الطبيب، أنه لا يجب تناول أقراص الإسبرين، إلا فى حالة رؤية الطبيب أن حالتها الصحية تستدعى تناوله، كما لا ينصح بتناوله فى الشهور الأخيرة من الحمل لتجنب حدوث نزيف.

موضوعات متعلقة:

دراسة أمريكية توصى بإعطاء الأسبرين للحوامل المعرضات لتسمم الحمل
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365