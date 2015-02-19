للحوامل.. تجنبى تناول الإسبرين فى الشهور الأخيرة من الحمل

أرسلت قارئة تسأل: "أنا حامل فهل تناول أقراص الإسبرين أثناء الحمل ضار أم لا؟".

فوائد تناول أقراص الإسبرين للحامل

قال الدكتور علاء الشناوى استشارى أمراض النساء والتوليد، إنه لا يوجد مانع لتناول المرأة الحامل أقراص الأسبرين، بشرط أن يتم تناولها تحت إشراف طبى، وأن يكون الطبيب المتابع لحالتها الصحية قام بوصفه.

ويستكمل د. علاء، أن تناول الحامل أقراص الإسبرين خاصة النوع الخاص بالأطفال، من الأشياء المفيدة للحامل فى تنشيط الدورة الدموية بجسمها، وبالتالى ينعكس ذلك على الجنين.

وأضاف الطبيب، أنه لا يجب تناول أقراص الإسبرين، إلا فى حالة رؤية الطبيب أن حالتها الصحية تستدعى تناوله، كما لا ينصح بتناوله فى الشهور الأخيرة من الحمل لتجنب حدوث نزيف.

موضوعات متعلقة:

دراسة أمريكية توصى بإعطاء الأسبرين للحوامل المعرضات لتسمم الحمل

>

>