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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالجبار الماجد

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالجبار الماجد محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالجبار الماجد

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالجبار الماجد.

فقد قام سموه يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة خيمة العزاء في منزل الفقيد في منطقة المزهر في دبي مساء اليوم حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى ذوي وأنجال المرحوم ماجد وعبدالله وشبيب وراشد وأحمد وسرور ومحمد وخالد الذين دعوا الله تبارك وتعالى أن يديم على سموه نعمة الصحة والسعادة والعطاء الإنساني وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ودولتنا الحبيبة من كل شر وسوء " إنا لله وإنا إليه راجعون" .
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