استمرار توقف شركة «مصر ايران للنسيج» بالسويس لليوم الثالث

واصل المئات من عمال شركة مصر آيران للغزل والنسيج بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس اضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالي بعد دخولهم فى اعتصام منذ أسبوع بمقر الشركة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وتعديل نظام الحافز والأرباح .

وقال العاملون إنه لا يوجد أى مفاوضات لعودة العمل وصرف مستحقاتهم المتأخرة لدي الشركة ، موضحين أنهم أعطوا من قبل أدارة الشركة مهلة 48 ساعة للبت فى مطالبهم ولم يتحرك أحد ، موضحين أن العمل توقف بالكامل بجميع المصانع الداخلية والعاملين متواجدين بمقر الشركة مطالبين وزارة القوي العاملة ومحافظ السويس التدخل وتحقيق مطالب العمال القانونية على حد وصفهم.

كان ممثلين الجيش الثالث والشرطة المدنية والقوي العاملة قاموا أمس بالحضور إلى مقر الشركة والجلوس مع العمال وبحث حل مشاكلهم وعودة العمل وقام العمال باعطاء ورقه بمطالبه لقوات الجيش ومن بينها صرف الحوافز والارباح المتأخرة منذ عام 2014 واقالة عدد من قياداة الشركة فى مقدمتهم رئيس مجلس الأدارة وتطهير الشركة من اى فساد والتحقيق فى اى وقائع خاصة باهدار مستحقات العاملين وأصول الشركة.