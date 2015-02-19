ننشر الأسماء النهائية لقائمة « فى حب مصر »

حصلت وكالة أونا على الاسماء المرشحه فى قائمة حب مصر للصعيد والقاهرة والاسكندرية

1. أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى

> 2. . طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق.

> 3. حازم عبد العظيم خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

> 4. اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق والاستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية

> 5. اللواء سامح سيف اليزل الخبير العسكري والاستراتيجى ومدير مركز الجمهورية

> 6. الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار السابق ونائب رئيس النادس الأهلي

> 7. المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين

> 8. عايدة نصيف القيادية بحزب المصريين الأحرار.

> 9. طارق الخولى مؤسس حركة الجمهورية التالتة.

> 10. مارجريت عازر البرلمانية السابقة.

> 11. محمود بدر مؤسس حركة تمرد.

> 12. سامية رفلة. 13

> 13. البرلمانية السابقة نادية هنرى.

> 14. الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها

> 15. الدكتور محمد سليم عن حزب الوفد

> 16. فايزة محمود بطلة العالم فى التنس ذوى احتاجات خاصة

> 17. هبة هجرس رئيس اللجنة القومية للإعاقة.

> 18. السيد حسن موسى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن عن حزب الوفد

> 19. معتز السعيد ممثل عن المصريين فى الخارج

> 20. رجل الأعمال سامر التلاوى

> 21. داليا فؤاد رئيس النادى الدولى للبعثات الدبلوماسية

> 22. الدكتور هاله مستكلى

> 23. الدكتورة ليلى أبو إسماعيل

> 24. عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفى

> 25. الدكتور عبد الحميد بدوى الدمرداش

> 26. الدكتورة سوزى عادلى ناشد الأستاذ بجامعة الإسكندرية

> 27. مى محمود أحمد إبراهيم عضو مكتب سياسى المصريين الأحرار (شباب)

> 28. مارجريت منير

> 29. رجل الأعمال محمد فرج عامر.

> 30. رجل الأعمال سعداوى راغب ضيف الله

> 31. سيدة الأعمال سحر طلعت مصطفى.

> 32. نجوى خلف ممثلة لذوى احتاجات خاصة

> 33. رجل الأعمال مروان قاسم

> 34. إيهاب زكريا عطا الله قيادى بحزب المصريين الأحرار

> 35. محمد قرقورة

> 36. العمدة هانى رسلان.

> 37. فائقة فهيم ممثلة للأقباط

> 38. زينب على سالم ممثلة للفلاحين

> 39. سحر إبراهيم شلبى ممثلة للعاملين بالخارج.

> 40. عمر مصيلحى ممثلاً للاحتياجات الخاصة

> 41. رجل الأعمال وجيه أباظة.

> 42. رجل الأعمال محمد السويدى

> 43. رجل الأعمال محمد على يوسف.

> 44. إيفا ادورد، بدمياط.

> 45. محمد الزينى رئيس الغرفه التجارية

> 46. سعاد المصرى “شباب” ببورسعيد

> 47. أمل ميخائيل “أقباط”. 48

> 48. الدكتور سامى هاشم نائب رئيس جامعه قناة السويس بالإسماعيلية. 49. الدكتور أحمد أبو الحسن “شباب” بالسويس

> 49.

> 50. سلامة سالم عمال نائب سابق عن حزب الإصلاح والتنمية بشمال سيناء.

> 51. فضية سالم عضو مجلس الشورى السابق ومستشار المحافظ لشئون المرأة بجنوب سيناء

> 52. الدكتور عماد جاد القيادى بحزب المصريين الأحرار.

> 53. غادة غريب عجمى “عاملين بالخارج”

> 54. جهاد إبراهيم حنفى “معاقين”.

> 55. موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

> 56. د.محمود كبيش عميد حقوق القاهرة سابقا عن حزب مصر بلدى

> 57. – د.لميس جابر 58

> 58. – السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق

> 59. د/ مى البطران

> 60. لواء أشرف إسكندر عن حزب الوفد

> 61. شهد عبد الحكيم السادات عن حزب السادات الديمقراطي

> 62. د/ سحر الهوارى “عضو الفيفا”. 63

> 63. سهام أديب

> 64. مجدى بيومى

> 65. مجدى ملاك مكسميوس “أقباط”.

> 66. د. ميرفت الشرقاوى. 67

> 67. سارة عثمان “شباب

> 68. – شريف فخرى نائب رئيس صندوق الاستثمار بدبى “عاملين بالخارج ”

> 69. – علاء عادل السبيعى

> 70. عاطف عبد الجابر عن حزب الوفد

> 71. هند جوزيف أقباط أسيوط

> 72. – يحى كدوانى وكيل هيئة قناة السويس

> 73. سهير عبد الرحيم رئيس الاتحاد النوعى لذوى الإعاقة

> 74. ابتسام أبو رحاب

> 75. جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر.

> 76. عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة

> 77. – السيد محمود الشريف نقيب عام الأشراف.

> 78. د.عبلة الهوارى .

> 79. سحر صدقى “عمال”

> 80. أشرف رشاد “شباب

> 81. – عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى.

> 82. ماجد فهيم “أقباط” عن حزب حماة وطن

> 83. مصطفى بكرى الكاتب الصحفى

> 84. هلال الدندراوى “عمال”

> 85. د.على عبد العال سيد أحمد.

> 86. محمد عبد المقصود “شباب”.