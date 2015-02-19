ننشر الأسماء النهائية لقائمة « فى حب مصر »

حصلت وكالة أونا على الاسماء المرشحه فى قائمة حب مصر للصعيد والقاهرة والاسكندرية
1. أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى الحالى
> 2. . طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق.
> 3. حازم عبد العظيم خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
> 4. اللواء كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق والاستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية
> 5. اللواء سامح سيف اليزل الخبير العسكري والاستراتيجى ومدير مركز الجمهورية
> 6. الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار السابق ونائب رئيس النادس الأهلي
> 7. المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين
> 8. عايدة نصيف القيادية بحزب المصريين الأحرار.
> 9. طارق الخولى مؤسس حركة الجمهورية التالتة.
> 10. مارجريت عازر البرلمانية السابقة.
> 11. محمود بدر مؤسس حركة تمرد.
> 12. سامية رفلة. 13
> 13. البرلمانية السابقة نادية هنرى.
> 14. الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها
> 15. الدكتور محمد سليم عن حزب الوفد
> 16. فايزة محمود بطلة العالم فى التنس ذوى احتاجات خاصة
> 17. هبة هجرس رئيس اللجنة القومية للإعاقة.
> 18. السيد حسن موسى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن عن حزب الوفد
> 19. معتز السعيد ممثل عن المصريين فى الخارج
> 20. رجل الأعمال سامر التلاوى
> 21. داليا فؤاد رئيس النادى الدولى للبعثات الدبلوماسية
> 22. الدكتور هاله مستكلى
> 23. الدكتورة ليلى أبو إسماعيل
> 24. عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفى
> 25. الدكتور عبد الحميد بدوى الدمرداش
> 26. الدكتورة سوزى عادلى ناشد الأستاذ بجامعة الإسكندرية
> 27. مى محمود أحمد إبراهيم عضو مكتب سياسى المصريين الأحرار (شباب)
> 28. مارجريت منير
> 29. رجل الأعمال محمد فرج عامر.
> 30. رجل الأعمال سعداوى راغب ضيف الله
> 31. سيدة الأعمال سحر طلعت مصطفى.
> 32. نجوى خلف ممثلة لذوى احتاجات خاصة
> 33. رجل الأعمال مروان قاسم
> 34. إيهاب زكريا عطا الله قيادى بحزب المصريين الأحرار
> 35. محمد قرقورة
> 36. العمدة هانى رسلان.
> 37. فائقة فهيم ممثلة للأقباط
> 38. زينب على سالم ممثلة للفلاحين
> 39. سحر إبراهيم شلبى ممثلة للعاملين بالخارج.
> 40. عمر مصيلحى ممثلاً للاحتياجات الخاصة
> 41. رجل الأعمال وجيه أباظة.
> 42. رجل الأعمال محمد السويدى
> 43. رجل الأعمال محمد على يوسف.
> 44. إيفا ادورد، بدمياط.
> 45. محمد الزينى رئيس الغرفه التجارية
> 46. سعاد المصرى “شباب” ببورسعيد
> 47. أمل ميخائيل “أقباط”. 48
> 48. الدكتور سامى هاشم نائب رئيس جامعه قناة السويس بالإسماعيلية. 49. الدكتور أحمد أبو الحسن “شباب” بالسويس
> 49.
> 50. سلامة سالم عمال نائب سابق عن حزب الإصلاح والتنمية بشمال سيناء.
> 51. فضية سالم عضو مجلس الشورى السابق ومستشار المحافظ لشئون المرأة بجنوب سيناء
> 52. الدكتور عماد جاد القيادى بحزب المصريين الأحرار.
> 53. غادة غريب عجمى “عاملين بالخارج”
> 54. جهاد إبراهيم حنفى “معاقين”.
> 55. موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد
> 56. د.محمود كبيش عميد حقوق القاهرة سابقا عن حزب مصر بلدى
> 57. – د.لميس جابر 58
> 58. – السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق
> 59. د/ مى البطران
> 60. لواء أشرف إسكندر عن حزب الوفد
> 61. شهد عبد الحكيم السادات عن حزب السادات الديمقراطي
> 62. د/ سحر الهوارى “عضو الفيفا”. 63
> 63. سهام أديب
> 64. مجدى بيومى
> 65. مجدى ملاك مكسميوس “أقباط”.
> 66. د. ميرفت الشرقاوى. 67
> 67. سارة عثمان “شباب
> 68. – شريف فخرى نائب رئيس صندوق الاستثمار بدبى “عاملين بالخارج ”
> 69. – علاء عادل السبيعى
> 70. عاطف عبد الجابر عن حزب الوفد
> 71. هند جوزيف أقباط أسيوط
> 72. – يحى كدوانى وكيل هيئة قناة السويس
> 73. سهير عبد الرحيم رئيس الاتحاد النوعى لذوى الإعاقة
> 74. ابتسام أبو رحاب
> 75. جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر.
> 76. عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة
> 77. – السيد محمود الشريف نقيب عام الأشراف.
> 78. د.عبلة الهوارى .
> 79. سحر صدقى “عمال”
> 80. أشرف رشاد “شباب
> 81. – عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى.
> 82. ماجد فهيم “أقباط” عن حزب حماة وطن
> 83. مصطفى بكرى الكاتب الصحفى
> 84. هلال الدندراوى “عمال”
> 85. د.على عبد العال سيد أحمد.
> 86. محمد عبد المقصود “شباب”.