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بالصور.. محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية يتفقدان تطوير منطقة غيط العنب

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بالصور.. محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية يتفقدان تطوير منطقة غيط العنب بالصور.. محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية يتفقدان تطوير منطقة غيط العنب

جانب من الجولة التفقدية لتطوير منطقة غيط العنب

تفقد، صباح اليوم، كلاً من هاني المسيري، محافظ الإسكندرية واللواء محمد الزملوط، قائد المنطقة الشمالية العسكرية ورافقهم اللواء أحمد متولي، رئيس حي غرب وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب والذي يتم بالتعاون بين المحافظة والقوات المسلحة والمجتمع المدني بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.

وخلال الجولة أشاد المحافظ بالمجهودات المبذولة لإتمام هذا المشروع والذي يعد بداية هائلة لتطوير المناطق العشوائية ، خاصة وأنه من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية والعودة بالإسكندرية إلى مظهرها الحضاري.

من الجدير بالذكر أن هذا المشروع الذي يتم إنشاؤه بمنطقة غيط العنب يحتوي على مجمع سكني حضاري يضم منطقة سكنية يتم بها إنشاء 1700 وحدة سكنية ، ومسجد، ونادي رياضي ، ومستشفى سعة 100 سرير، ومدرسة ثانوي صناعي، وسوق تجاري، وورش إنتاجية وصناعية بجانب طرق ممهدة وتنسيق موقع ومرافق.

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