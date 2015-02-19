غلق 4 موانئ بالسويس لسوء الأحوال الجوية وتوقف الملاحة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن توقف الحركة الملاحية وغلق 4 موانئ بالسويس "السخنة، الأدبية، بور توفيق، الويتيات " ظهر اليوم بعد سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها الموانئ.

وأكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لموانئ البحر الأحمر، أن موانئ البحر الأحمر تأثرت بالمرتفع الجوى القادم من وسط أوروبا والذى أدى إلى ارتفاع سرعة اتجاه الرياح إلى الشرق 28 عقدة وارتفاع الأمواج إلى أكثر من ثلاثة أمتار فتم غلق موانئ السويس مع استمرار غلق ميناء نويبع بجنوب سيناء لتعــدى سرعة الرياح إلى أكثر مــن 35 عقدة من الساعة الثانية صبـــاحا وحتى الآن.