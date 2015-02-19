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محافظ دمياط يستقبل الأنبا بيشوى ووفد من رجال الدين المسيحى

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محافظ دمياط يستقبل الأنبا بيشوى ووفد من رجال الدين المسيحى محافظ دمياط يستقبل الأنبا بيشوى ووفد من رجال الدين المسيحى
استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة والأب صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط ووفد من الإخوة المسيحيين لتقديم التهنئة للمحافظ على توليه المسئولية محافظًا لدمياط، كما وجهوا الشكر على زيارته لكنيسة السيدة العذراء وتقديم واجب العزاء فى شهداء الحادث الإرهابى من الإخوة الأقباط على يد الإرهاب الأسود فى ليبيا .

وأكد المحافظ أن تمر بمرحلة هامة تتطلب مننا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة، وأن مصر ستظل دائما قوية بحفاظها على وحدتها الوطنية وتقوية دعائمها من أجل نهضة الوطن وأمنه واستقراره.

كما تحدث عن رؤيته حول مستقبل دمياط وأهم الملفات التى تشغله لتنمية وتطوير المحافظة وفى مقدمتها صناعة الأثاث وميناء الصيد، لافتا إن دمياط تتوفر بها بها الكثير من المقومات لتصبح عاصمة اقتصادية لمصر.

وأشار إلى أهمية المشاركة المجتمعية مع جهود المحافظة فى الكثير من القضايا مثل قضية النظافة والتى تتطلب مشاركة عدد من الجهات المؤثرة فى تنمية الوعى لدى المواطنين، حيث يقع على الأوقاف والكنائس دورا هاما فى مواجهة هذه القضية.

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مصر 365

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