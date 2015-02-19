الزراعة: ظهور حالتى إصابة بمرض الحمى القلاعية بالبحيرة وبنى سويف

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن الأمراض الوبائية التى تؤثر على الثروة الحيوانية، اشتباه فى إصابة حالتين بمرض الحمى القلاعية والجلد العقدى للماشية بمحافظتى البحيرة وبنى سويف منذ الأول من يناير وحتى الآن، فيما كثفت "الهيئة" من حملات التحصين والتقصى النشط لـ للسيطرة على المرض والحد من انتشاره.

وقالت الدكتورة سهير عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الزارعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمحاصرة حالات الاشتباه لبعض الأمراض الوبائية تمثلت فى سحب عينات للتشخيص المعملى والحجر على المزرعة لمنع البيع أو الشراء والتحصين الحلقى لجميع الحيوانات فى دائرة نصف قطرها 2 كم لمرض الحمى القلاعية .

وأوضحت رئيس الطب الوقائى، انه يجرى تنفيذ حملة توعية إرشادية لرفع الوعى لدى المربين فى المنطقة التى ظهرت بها بؤر الإصابة ومخاطبة السلطات المحلية ومديريات الصحة لاتخاذ التدابير الصحية اللازمة، مشيرة الى أن خر حالات الاشتباه بمرض الحمى القلاعية والجلد العقدى تم اكتشافها بمحافظات البحيرة وبنى سويف.

وبناء على تقرير "الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يوضح أن مرض "القلاعية" يصل نسبة نفوق الحيوانات المصابة بالمرض إلى 2 % وخطورتها إصابة الأعمار الصغيرة وحديثى الولادة، مما يشكل خطورة على مستقبل الثروة الحيوانية ومن مخاطرها خطورتها على الإنتاج، حيث يؤدى إلى انخفاض إنتاج اللبن بنسبة تصل إلى 40%، وينخفض إنتاج اللحوم بنسبة قد تصل إلى 30% كما يؤثر على ضعف خصوبة الحيوان.