عائلة طلعت مصطفى تعود للمشهد من جديد بالترشح على قائمة "فى حب مصر"

تقدمت اليوم قائمة تحالف فى حب مصر بالإسكندرية، بأرواق مرشحيها، قبل موعد إغلاق اللجنة العليا للانتخابات بساعات، حيث ضمت القائمة أسماء شهيرة بالإسكندرية أبرزها " سحر طلعت مصطفى وشقيقها هشام طلعت مصطفى، كما ضمت القائمة أيضا المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة.

من جهة أخرى، شهدت قائمة الوفد المصرى بالإسكندرية، التى تضم أحزاب المؤتمر والوفد والتجمع والمحافظين، استقالات وانسحاب عدد كبير منها بعد أن أثارت أزمة بسبب محاولات المؤتمر والوفد الانضمام إلى قائمة "فى حب مصر".

وكانت أبرز العناصر القبطية نشأت مترى الذى تقدم باستقالته من حزب المؤتمر حيث كان يشغل منصب عضو هيئة المكتب السياسى لحزب المؤتمر وأمين الشئون المالية والإدارية، ورجل الأعمال وجيه ظريف وشعبان جمعة سكرتير عام حزب التجمع بالإسكندرية، وذلك اعتراضا على حالة الارتباك التى شابت تشكيل القائمة، والتى انتهت بفشلها بسبب سعى التحالف مع قائمة "فى حب مصر" بالإضافة إلى اعتراضهم على أن القائمة تضم عددا من الوجوه القديمة من نواب الحزب الوطنى المنحل.