أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

العليا للانتخابات تناشد المرشحين تقديم الشهادات الطبية قبل السابعة مساء

Google+ Print
العليا للانتخابات تناشد المرشحين تقديم الشهادات الطبية قبل السابعة مساء العليا للانتخابات تناشد المرشحين تقديم الشهادات الطبية قبل السابعة مساء
ناشدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، سرعة الحصول على تقارير الكشوف الطبية الخاصة بهم من الجهات الطبية وتسليمها إلى لجنة المحافظة المختصة قبل انتهاء العمل فى السابعة من مساء اليوم.

وقالت اللجنة فى بيان لها: إن لجان المحافظات التى تتلقى أوراق الترشيح من المرشحين المحتملين لمجلس النواب ستستمر فى عملها حتى الساعة السابعة مساء، لافتة إلى أن عدد المرشحين المتقدمين حتى مساء أمس بلغ 5470 مرشحا محتملا بينهم 5172 من الذكور و298 من الإناث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365