العليا للانتخابات تناشد المرشحين تقديم الشهادات الطبية قبل السابعة مساء

ناشدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، سرعة الحصول على تقارير الكشوف الطبية الخاصة بهم من الجهات الطبية وتسليمها إلى لجنة المحافظة المختصة قبل انتهاء العمل فى السابعة من مساء اليوم.

وقالت اللجنة فى بيان لها: إن لجان المحافظات التى تتلقى أوراق الترشيح من المرشحين المحتملين لمجلس النواب ستستمر فى عملها حتى الساعة السابعة مساء، لافتة إلى أن عدد المرشحين المتقدمين حتى مساء أمس بلغ 5470 مرشحا محتملا بينهم 5172 من الذكور و298 من الإناث.