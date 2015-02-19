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السبت.. أسامة كمال يستضيف رجل الأعمال أحمد عز بعد إعلان خوضه الانتخابات

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السبت.. أسامة كمال يستضيف رجل الأعمال أحمد عز بعد إعلان خوضه الانتخابات السبت.. أسامة كمال يستضيف رجل الأعمال أحمد عز بعد إعلان خوضه الانتخابات
يستضيف برنامج القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، رجل الأعمال أحمد عز، مساء بعد غد السبت، فى أول لقاء تلفزيونى بعد إعلان رجل الأعمال الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويكشف أحمد عز للمرة الأولى كواليس قراره بالترشح للانتخابات البرلمانية، ورأيه فى الأحداث السياسية الحالية.

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