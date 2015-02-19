قبل مواجهتهما .. حين دخل ليفربول التاريخ بـ 8 في بشكتاش

يبدأ ليفربول مشواره في بطولة الدوري الأوروبي التي انتقل لها بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا بلقاء بشكتاش التركي مساء الخميس على ملعب أنفيلد.

وفي الوقت الذي أبدى فيه مدرب ليفربول برندان رودجرز رغبته في تحقيق لقب البطولة مع الريدز هذا الموسم، تدخل جماهير ليفربول اللقاء بذكريات رائعة وتاريخية.

6 نوفمبر 2007.. الجولة الرابعة لمباريات المجموعة A جمعت ليفربول وبشكتاش على ملعب أنفيلد.. الريدز كانوا يبحثون عن فوز لإنعاش أملهم في التأهل عن المجموعة بعد تعادل وخسارتين في أول ثلاث مباريات، وكذلك يسعون للثأر من الخسارة في اسطنبول بهدفين لهدف.

19 دقيقة مرت وسط ضغط مستمر لليفربول قبل أن يدرك بيتر كراوتش الهدف الأول.. تقدم استمر حتى الدقيقة 32 حين أضاف يوسي بنعيون هدفاً ثانياً.. ليبدو أن ليفربول سيحقق فوزه الأول في مرحلة المجموعات..

لكن هذا الفوز أصبح تاريخياً في الشوط الثاني.. بنعيون أضاف هدفين آخرين في غضون 11 دقيقة من بداية الشوط ليكمل الهاتريك.. ثم سجل القائد ستيفن جيرارد هدفاً خامساً في الدقيقة 69، قبل أن يضيف البديل الهولندي ريان بابل هدفين متتاليين في الدقيقة 78 وبعدها بثلاث دقائق، ومثلما افتتح كراوتش التهديف عاد ليختتمه قبل نهاية المباراة بدقيقتين.. لتنتهي المباراة بفوز ليفربول 8-0.

الفوز كان ومازال الأكبر في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا (باستثناء مباريات الأدوار التمهيدية).. والخسارة هي الأكبر في تاريخ بشكتاش على الإطلاق حتى اليوم.

ومن بين اللاعبين الـ28 الذين شاركوا في هذه المباراة، يعتبر جيرارد هو الوحيد الموجود في قائمة الفريقين حتى الآن.. لكن قائد ليفربول لن يشارك في مباراة الليلة بسبب الإصابة ويبقى أمله في خوض لقاء الإياب الأسبوع المقبل في اسطنبول سعياً وراء لقبه الأوروبي الأخير قبل أن يودع ليفربول بنهاية الموسم.