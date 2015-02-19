غلق 4 موانئ بالسويس لسوء الأحوال الجوية وتوقف الملاحة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن توقف الحركة الملاحية وغلق 4 موانئ بالسويس ” السخنة ، الأدبية ، بور توفيق ، الويتيات ” ظهر اليوم، بعد سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها الموانئ.

وأكد عبد الرحيم مصطفي، المتحدث الرسمي لمواني البحر الأحمر، أن موانئ البحر الأحمر تأثرت بالمرتفع الجوي القادم من وسط أوروبا والذى أدي إلى ارتفاع سرعة اتجاه الرياح إلى الشرق 28 عقدة وارتفاع الأمواج إلى أكثر من ثلاثة أمتار فتم غلق موانئ السويس مع استمرار غلق ميناء نويبع بجنوب سيناء لتعــدي سرعة الرياح الى أكثر مــن 35 عقدة من الساعة الثانية صباحا وحتى الآن .