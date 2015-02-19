بالصور… ضبط مصنع بلح بدون تراخيص في الوادى الجديد

تمكنت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، بقيادة العميد صبري غازي، مدير مباحث المديرية، من ضبط مصنع بلح بدون تراخيص وبداخله كمية من منتجات البلح المغشوشة.

وتلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بضبط مصنع بلح بدوت تراخيص ومنتجات بلح مغشوشة.

وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة عن وجود مصنع بلح بدون تراخيص يعمل في أحد الدروب الصحراوية جنوب المدينة وعلى الفور تشكلت قوة أمنية مكبرة بقيادة العميد عصام مهني رئيس مباحث المديرية والرائد أيمن مجدي المنشاوي رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة.

أسفرت عن ضبط “مدحت م. م” 34 سنة مدرس ومقيم الخارجة أثناء تواجده وإدارته لمصنع بلح بأحد الدروب الصحراوية بطريق الخارجة – باريس جنوب مدينة الخارجة وبداخل المصنع 1635 عبوة بلح مصنعة مجهولة المصدر و700 صندوق بلح خام بإجمالي 14 طن بلح و7 صناديق بلح فارغة وعلب كرتون فارغة لماركة خاصة بشركة إنتاج خاصة بتصنيع البلح وميزانين ديجيتال وختامتين و900 أنبوبة مضاد حيوي خاص بوزارة الصحة يستخدم في أغراض صناعية مجهولة.

تم تشميع المصنع وتحريز المضبوطات وانتداب لجنة فنية وصحية لفحص المضبوطات ومعرفة أسباب استخدام المضاد الحيوي وتحرر للواقعة المحضر رقم 1236 جنح قسم شرطة الخاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.