الرئيس السيسى: حرية التعبير "مُصانة ومكفولة للجميع" طالما ظلت سلمية

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء التحرير الأفارقة إلى متابعة الصحف المصرية سواء القومية أو الخاصة، وكذا القنوات التليفزيونية والفضائية للتعرف بأنفسهم على مدى الحرية التى تتمتع بها وسائل الإعلام المصرية، منوها إلى أن حرية التعبير عن الرأى مُصانة ومكفولة للجميع طالما ظلت فى إطارها السلمى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بعدد من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية فى دول حوض النيل وبعض دول الجنوب الأفريقى، وذلك بحضور مسئولى وزارة الخارجية المكلفين بمتابعة شئون دول حوض النيل، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفى رده على استفسار بشأن عدم تغطية بعض التقارير الإعلامية لحقيقة الأوضاع فى مصر فضلا عن بعض تقارير المنظمات الحقوقية التى تنتقد أوضاع حقوق الانسان فيها، قال الرئيس السيسى إن بعض التقارير تنقل نقلاً أميناً وبعضها يجانبها الأنصاف أو قد تكون موجهة خدمةً لأغراض معينة، ومن ثم فإن زيارة رؤساء التحرير الأفارقة سيكون لها أثر بالغ فى التعرف على حقيقة الأوضاع على الأرض ونقلها للشعوب الأفريقية.

وأضاف الرئيس أن مصر تحترم حقوق الإنسان ولكن ينبغى أن تتم أيضاً حماية حقوق المواطنين من أية محاولات للاعتداء عليهم أو المساس بأمنهم واستقرارهم، أخذا فى الاعتبار أن مصر دولة يناهز تعداد سكانها تسعين مليوناً.

>وأوضح "السيسى" أن حقوق الإنسان لا تقف عند حدود الحقوق المدنية ولكن تمتد لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى لا يمكن تحقيقها دون إرساء قواعد الامن والاستقرار.

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