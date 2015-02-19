محافظ سوهاج يصدر تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية علي مستودعات البوتاجاز

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية علي مستودعات البوتاجاز بدائرة المحافظة ومتابعة اسطوانات البوتاجاز منذ خروجها من المصنع وحتى تسليمها للمواطنين.

وقامت غرفة عمليات مديرية التموين بسوهاج بتشكيل 4 حملات مستمرة للمرور علي المستودعات بدائرة المحافظة إلي جانب الحملات التي تقوم بها الإدارات التموينية الفرعية تحت إشراف المديرية وبالاشتراك مع إدارة مباحث التموين للسيطرة علي الموقف الحالي لسلعة البوتاجاز عن طريق التشديد علي الالتزام بنظام التوزيع المعمول به في المحافظة بربط سلعة البوتاجاز علي البطاقات التموينية وضمان وصول الأسطوانة إلي مستحقيها بالأسعار الرسمية مع الالتزام بالمقررات الوزارية للصرف لكل بطاقة تموينية في ظل العجز المتواصل في الغاز الصب الوارد للمحافظة خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري .

وقد أسفرت الحملات بالأمس عن تحرير 8 محاضر ناحية مراكز المراغة وسوهاج وجهينة ما بين تصرف في كميات من الاسطوانات التجارية بلغت 2310 اسطوانة تجاري وتجميع عدد 60 اسطوانة بوتاجاز صغيرة 12.5 كجم منزلي .

وشدد محافظ الإقليم علي ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مديرية التموين ومباحث التموين وكافة الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية علي مدار اليوم لتدارك أي مشكلة خلال عمليات التوزيع ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية .