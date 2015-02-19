بالصور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلي

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، على أنه يقدر ويثمن مدى عشق مواطنى وشعب الاسماعيلية للنادى الاسماعيلى لكرة القدم وأنه يعلم تمامًا قيمة هذا النادى العريق الذى يمثل رمزا للاسماعيلية وشعبها، مشيراً إلى أنه سوف يسعى جاهداً لدعم ومساندة النادى وأن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تألوا جهدا فى دعم ومساندة النادى لاستكمال مسيرته الكروية ومشوار البطولات من أجل الحفاظ على أسم وتاريخ النادى العريق وما يمثله بالنسبة لشعب الاسماعيلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة خلال استقباله للعميد محمد أبو السعود، رئيس مجلس إدارة النادى وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والذى ضم كل من اللواء فتحى بلبل وأحمد عبد الحليم وحسين أبو السعود وبحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية .

وخلال اللقاء استعرض محافظ الاسماعيلية ورئيس مجلس إدارة النادى والأعضاء عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بشؤن النادى وما يعترض مسيرة النادى من مشكلات تعوق مسيرته والمتمثلة فى الديون المستحقة على النادى من متأخرات الضرائب والتأمينات وفواتير الكهرباء وما يتعرض له النادى من أزمات مالية .

وأكد محافظ الاسماعيلية على رئيس مجلس الإدارة بسرعة إعداد تقرير تفصيلى بكافة الموضوعات والاحتياجات اللازمة للنادى وسرعة مخاطبة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لعقد اجتماع مع الوزير بحضور رئيس النادى والمحافظ وممثلى الجهات المعنية والتدخل من المحافظ لدى وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالى اللازم لخزينة النادى.