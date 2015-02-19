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محافظ قنا يكرم المشاركين فى البرنامج التدريبى الإنتاجى

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محافظ قنا يكرم المشاركين فى البرنامج التدريبى الإنتاجى محافظ قنا يكرم المشاركين فى البرنامج التدريبى الإنتاجى
قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بتوزيع عدد من الجوائز على 57 فتاه وشاب واحد من المشاركين فى البرنامج التدريبى الإنتاجى بجوار محطة سكة حديد قنا بالتعاون مع المبـــادرة المصرية للتنمية المتكاملة ( النداء ) واتحاد المصدرين والمستوردين العرب، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية وجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى.

وأكد عبد الحميد الهجان أنه سيتم تدريب المشاركين على فنون العمل على الأقمشة ( التصميم – التطريز بالأحجار - فنون الحياكة الحديثة) مما يساعد على توطين صناعة التطريز بالأحجار على الأقمشة فى محافظة قنا ويدفع مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما أشار إلى أنه سيتم تدريبهم على استخدام تكنولوجيا وأساليب الإنتاج الحديثة ( ماكينات الليزر ) فى مجالات ( صناعة الجلود – صناعة الأثاث صناعة المنسوجات ) تمهيدا لإعدادهم كمدربين للشباب والفتيات بمراكز المحافظة، مضيفًا: أنه سيتم إقامة معرض فى نهاية البرنامج التدريبى يضم منتجات المتدربين.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى توفير مزيد من فرص العمل والحد من البطالة ورفع المستوى المعيشى والتخفيف من حدة الفقر، متمنيًا أن تنتشر فكرة البرنامج وأهدافه فى جميع مراكز وقرى محافظة قنا.
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