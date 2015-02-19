حملات الوحدات المحلية تزيل دعاية مرشحى النواب فى بنى سويف

قام مرشحو مجلس النواب بدوائر بنى سويف بتعليق لافتات الدعاية الانتخابية وتنافس رجال الأعمال منهم فى حجز الأماكن المميزة وتعليق لافتات (بنر) ذات مساحات كبيرة إلى جانب وضع الملصقات على حوائط المؤسسات الحكومية وعقد المؤتمرات على مدى أكثر من شهر فى مخالفة لقانون الانتخابات.

وترك رؤساء الوحدات المحلية تلك الدعاية بأنواعها دون إزالة أو تحرير محاضر لأصحابها ولم يحرك المسئولون ساكناً إلا بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد بدء موعد الدعاية الانتخابية من 26 فبراير الحالى وحتى 20 مارس القادم، حيث بدأوا أمس فى حملات إزالة اللافتات والملصقات من ميادين وشوارع المحافظة.