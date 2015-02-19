أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملات الوحدات المحلية تزيل دعاية مرشحى النواب فى بنى سويف

Google+ Print
حملات الوحدات المحلية تزيل دعاية مرشحى النواب فى بنى سويف حملات الوحدات المحلية تزيل دعاية مرشحى النواب فى بنى سويف
قام مرشحو مجلس النواب بدوائر بنى سويف بتعليق لافتات الدعاية الانتخابية وتنافس رجال الأعمال منهم فى حجز الأماكن المميزة وتعليق لافتات (بنر) ذات مساحات كبيرة إلى جانب وضع الملصقات على حوائط المؤسسات الحكومية وعقد المؤتمرات على مدى أكثر من شهر فى مخالفة لقانون الانتخابات.

وترك رؤساء الوحدات المحلية تلك الدعاية بأنواعها دون إزالة أو تحرير محاضر لأصحابها ولم يحرك المسئولون ساكناً إلا بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد بدء موعد الدعاية الانتخابية من 26 فبراير الحالى وحتى 20 مارس القادم، حيث بدأوا أمس فى حملات إزالة اللافتات والملصقات من ميادين وشوارع المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365